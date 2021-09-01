Путин: Нельзя позволять болтунам говорить, что СССР не надо было бороться за Ленинград

Путин призвал не позволять позволять "болтунам" говорить, что СССР не надо было бороться за Ленинград Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя позволять «каким-то болтунам» говорить, что Советскому Союзу не стоило бороться за Ленинград в годы Великой Отечественной войны.

«Мы никогда не должны забывать об этом и никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить: зачем было бороться за Ленинград – можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было – тех, кто говорит об этом сегодня таким образом», – сказал глава государства на встрече с учащимися во Всероссийском детском центре «Океан».

Как подчеркнул Путин, победа советского народа в войне против нацизма является ярчайшим и значимым событием XX века. Президент отметил, что без этой победы мир и судьба многих народов были бы другими.

Кроме того, глава государства отметил значимость движения «Бессмертный полк», который, по его словам, отдает дань уважения людям, боровшимся за тех, кто живет сегодня. По мнению Путина, участвуя в «Бессмертном полке», россияне чувствует свою сопричастность к событиям войны «на подсознательном, генетическом уровне».