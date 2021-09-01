Путин: Если бы не распалась Российская империя, у нас население было бы под 500 миллионов человек

Путин предположил, каким могло бы быть население России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин порассуждал о том, что было бы, если бы Российская империя не распалась к 1921 году. По словам главы государства, страна тогда была бы совсем иной.

“Что было спусковым крючком к этим драматическим событиям? Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Только вдумайтесь в это!”, - заявил Путин на встрече со школьниками, которую он провел в честь Дня знаний во время своей поездки на Дальний Восток.

Президент напомнил, что сегодня население России насчитывает 146 миллионов человек. Но если бы история пошла по другому пути, совокупная мощь государства была бы больше. Кроме того, была бы создана и более устойчивая основа для развития и благополучия России.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом. Глава государства обратился к ним во время встречи с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан».