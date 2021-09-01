В российских вузах привиты от коронавируса 45% сотрудников и только 12% студентов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти половина сотрудников российских вузов получили вакцину от коронавирусной инфекции. При этом среди студентов число поставивших прививку гораздо ниже, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

“Если брать по сотрудникам университетов, то в целом по России привито чуть больше 45%.Что касается студентов, то, конечно, здесь ситуация несколько иная. Если по России брать, эти цифры больше 12%”, - рассказал Фальков в интервью НТВ.

Министр отметил, что низкий уровень вакцинации среди учащихся обусловлен рядом причин. Например, некоторые студенты, попавшие в статистику, уже успели выпуститься из вузов. А другие не попали в нее из-за того, что только недавно поступили в институт. Также свою роль сыграли летние каникулы.

Как ранее писал сайт kp.ru, в некоторых регионах России заболеваемость коронавирусом снизилась до единичных случаев. Это связано с ростом числа вакцинированных людей, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.