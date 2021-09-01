Зеленский представил "план трансформации Украины" на 277 миллиардов долларов

Зеленский назвал это амбициозным планом по модернизации государства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский представил в США “план трансформации Украины”. В документе рассказывается, какой в ближайшие годы должны стать страна.

По словам Зеленского, у правительства есть четкое видение будущего Украины. Более 80 проектов, заложенных в план, должны сделать из страны “форпост безопасности, цифровой, инфраструктурный и аграрный хаб".

“У нас есть четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину”, - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Общая сумма, которая потребуется для реализации всех проектов, - 277 миллиардов долларов. Не все деньги будут получены из государственного бюджета Украины - Зеленский также надеется на программы международной помощи, кредиты и инвестиции.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине. На этот раз Киев получит от Вашингтона 60 миллионов долларов и военную технику.