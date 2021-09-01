Американист объяснил, почему Байден отказался от совместной пресс-конференции с Зеленским Фото: REUTERS

После переговоров с Владимиром Зеленским президент США Джо Байден отказался от совместной пресс-конференции с украинским коллегой. Историк-американист Владимир Можегов объяснил, почему было принято такое решение.

Он отметил, что лидер США не особо любит подобные мероприятия, к тому же, нужно делать скидку на состояние здоровья американского президента.

- Как мы видим, он не дает пресс-конференций. К тому же, во многом отказ может быть связан с его здоровьем и непредсказуемостью поведения. Советники не рекомендуют ему соглашаться на такие мероприятия, - комментирует эксперт в беседе с телеканалом "360".

Политолог отметил, что к главе США есть масса вопросов, касающиеся отношений с Россией. Пресс-конференция могла бы перейти только в эту плоскость, но тема очень сложная.

Еще одна тема – это Афганистан. Таким образом получается, что для вопросов, связанных с Украиной, времени почти не осталось бы.

Российский политолог Владимир Жарихин назвал три проблемы, с которыми столкнулся Джо Байден. На этом фоне встреча с Владимиром Зеленским кажется пустой тратой времени, сообщает ФАН.