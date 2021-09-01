Зеленский уже провалил свой визит к Байдену

Если вечер прилета можно не считать, то вторник был насыщен переговорами Фото: REUTERS

Украинский лидер уже вторые сутки в Вашингтоне. Если вечер прилета можно не считать, то вторник был насыщен переговорами. Но и они ничего хорошего Киеву не сулят. В народе сказали бы «Зрада!».

Первой ласточкой была новость от Зеленского: «США построит на Украине пять атомных энергоблоков. Контракт на 30 миллиардов долларов». Казалось бы — отличная новость для электората. Только откуда брать деньги, тем более такие? - Кредиты. Кто их даст? - американцы. А кто их будет отдавать? - Украинцы. Кто будет строить? - Американцы. Кому это выгодно? - Исключительно США.

США даст кредит Украине, чтобы та расплатилась с американской компанией, а потом этот кредит вернула — с процентами. Отличная сделка! Зеленского просто продавили. Или, как говорят в народе — впарили. А тот и рад стараться, лишь бы показать свою преданность вашингтонскому курсу.

При этом на Украине есть своя атомная промышленность. Есть станции, работающие. Но для них же надо покупать топливо у России — Зрада! Нельзя! Лучше прогнуться и потом выдавить из себя всё, вплоть до кишок.

Еще одна новость - «Украина и США подписали соглашение об оборонном партнерстве», а «президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву в размере 60 млн долларов, в том числе поставки ракетных комплексов Javelin». На самой Украине эту подачку иначе как унижением не называют. Далеко ходить не надо — сравните с вложениями США в Афганистан. Одних денег было влито — почти триллион долларов (в 13700 раз больше! Тринадцать тысяч семьсот раз!!!) Да и оружия с техникой американские военные при своем бегстве оставили на $85 млрд. В общем, Байден дал денег на орехи и салфетки, чтобы утереться после такой помощи.

Кроме того, еще до встречи с Зеленским, Белый дом заявил — совместной пресс-конференции не будет. То есть ни до чего там не договорятся. Знали бы, что будут судьбоносные решения — вышли бы вместе с прокричали бы на весь мир. Тем более, что Байдену после провала в Афгане надо чем-то отыграться. Но нет. У него в уже в 16:30 совсем другие дела в плане - еженедельный экономический брифинг. То есть и встреча будет недолгой.

Очевидно, что сам Зеленский к прессе выйдет. И с удовольствием расскажет, что «мы с нашими партнерами...», «спасибо президенту Байдену...» и, конечно, АЭС и военная помощь будут поданы, как настоящие победы. Лишь бы не кончилось, как с Тихановской, когда весь её рассказ о встрече с Байденом свелся к тому, что тот её угостил печеньками. Лишь бы Владимиру Александровичу было о чем рассказать.

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