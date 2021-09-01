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Общество1 сентября 2021 12:50

Путин призвал школьников избегать «информационного мусора»

Глава государства посоветовал обращаться за новой информацией к обществу "Знание"
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Путин призвал школьников избегать «информационного мусора»

Путин призвал школьников избегать «информационного мусора»

Фото: REUTERS

Современное медиапространство изобилует «информационным мусором», поэтому школьникам следует использовать проверенные источники, сказал президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан».

«Проблема заключается в качестве информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции», – заявил российский лидер.

Как отметил глава государства, в России возродилась деятельность образовательного общества «Знание», которое помогает молодым людям найти свое направление в жизни. Путин подчеркнул, что «Знание» опирается на мнение настоящих профессионалов и этой организации можно доверять.

Как писал сайт kp.ru, на встрече со школьниками Всероссийского детского центра «Океан» президент поздравил учащихся с началом нового учебного года. Глава государства отметил, что этот день особенно важен для первоклассников, призвав более старших учеников поддержать их.