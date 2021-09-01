В МИД России опасаются, что террористы будут переходить границу с Афганистаном под видом беженцев

Российский МИД не верит, что террористы сложат оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не исключает, что боевики ИГ* могут перейти границы сопредельных с Афганистаном стран и под видом беженцев попасть в другие государства. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Террористическая угроза с территории Афганистана пока сохраняется. Деятельность ИГИЛ*, взявшего на себя ответственность за взрывы в кабульском аэропорту 26 августа, остается существенным фактором деградации обстановки в Афганистане”, - цитирует Моргулова РИА Новости.

По его словам, на данный момент вариант, что террористы сложат оружие, можно назвать маловероятным. Скорее всего, они не откажутся от идеи построить всемирный халифат - единое государство, построенное по государственно-правовой доктрине ислама.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент США Джо Байден разрешил американским командирам мстить представителям группировки ИГИЛ* за смерть военных США в результате недавних терактов в Кабуле.

*Запрещенная в России террористическая организация