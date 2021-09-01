Лукашенко: Россия поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов и, возможно, С-400

Во сколько Белоруссии обошлось соглашение Лукашенко уточнять отказался Фото: REUTERS

Россия готовится поставить в Белоруссию новую авиатехнику и боевые машины. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко на встрече с журналистами.

“В ближайшее время из Российской Федерации поставят нам десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже С-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил”, - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

По словам президента, распоряжение принять технику он подписал 30 августа 2021. Во сколько Белоруссии обошлось соглашение, Лукашенко уточнять отказался. Он лишь подчеркнул, что это самое современное оборудование, которое позволит “дооснастить” страну.

Как ранее писал сайт kp.ru, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 9 сентября 2021. Им предстоит подписать все дорожные карты интеграции.