«Последнюю карту дожмем»: посол Белоруссии рассказал, что Путин и Лукашенко завершат создание Союзного государства

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Путин и Лукашенко встретятся 9 сентября, чтобы подписать все дорожные карты интеграции. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Путин и Лукашенко встретятся 9 сентября, чтобы подписать все дорожные карты интеграции.

- Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы седьмого числа (сентября. — Ред.) дожмем, и уже девятого числа президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции, - рассказал Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

О предстоящей встрече девятого сентября в конце августа написало и агентство БелТА.

Текст последней 28-й дорожной карты пока нигде не публиковался. Но заведующий сектором политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев рассказал «Комсомолке», что именно, по его мнению, президенты не могли подписать дольше всего.

- В последнем документе, думаю, сказано, что решения парламента и совета министров Союзного государства не имеют обратной силы. То есть, их нельзя отменить. Из-за этого, судя по всему, и был весь сыр-бор. Лукашенко боится, что Россия станет продавливать свои интересы. А исполнять решения придется, раз была подписана последняя дорожная карта интеграции.

Шмелев допустил, что в последний момент на встрече Путина и Лукашенко еще могут быть вписаны какие-нибудь оговорки или дополнения.

- Но теперь у правительства Союзного государства появится реальная власть, потому что раньше, когда любое решение могло быть отменено, полномочия оставались декоративными. Теперь же могут быть приняты решения, к примеру, о создании общей валюты. Или о синхронизации законов – пока у России и Белоруссии есть 1300 принципиальных расхождений в законодательстве, - добавил эксперт.

Например, в Белоруссии разрешена смертная казнь, а у нас на нее наложен мораторий. Но, как заметил Шмелев, больше всего различий в гражданском праве.

Интеграция с Россией прописана в последней программе социально-экономического развития Белоруссии до 2025 года, опубликованной этим летом.

«Главный вектор — углубление двусторонней интеграции с Российской Федерацией на основе положений Договора о создании Союзного государства с соблюдением национальных интересов», — написано в документе.

Кстати, в 27 предыдущих дорожных картах интеграции, которые уже подписаны, тоже немало важного. Вот главное из них:

- Устранение таможенных барьеров.

- Свободное инвестирование (у бизнеса есть возможность скупать предприятия в стране-соседе).

- Свобода передвижения рабочей силы.

- Равенство социальных прав и гарантий у людей в обеих странах.