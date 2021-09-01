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Общество1 сентября 2021 14:31

Путин: В России до конца 2023 года создадут 256 тысяч мест в яслях

Власти также продолжат работу над обеспечением мест в школах
Наталья СМИРНОВА
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На эти цели за последние четыре года было выделено более 150 миллиардов рублей из федерального бюджета

На эти цели за последние четыре года было выделено более 150 миллиардов рублей из федерального бюджета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца 2023 года в России появится 256 тысяч новых мест в яслях. Как сообщил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане, на эти цели за последние четыре года было выделено более 150 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Глава государства пообещал, что власти продолжат курс на развитие социальной и образовательной инфраструктуры во всех регионах страны.

“Необходимо, чтобы родители, где бы они ни жили, могли без очередей отдать своих детей в ясли или детский сад”, - отметил Путин.

Он также пообещал, что власти продолжат работу над обеспечением детей достаточным количеством мест в школах. По словам Путина, пора окончательно отказаться от практики вторых и третьих смен.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал об успехах дошкольного образования в России. По его словам, на сегодняшний день почти все российские дети дошкольного возраста посещают ясли и детские сады.