Путин: В России до конца 2023 года создадут 256 тысяч мест в яслях

На эти цели за последние четыре года было выделено более 150 миллиардов рублей из федерального бюджета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца 2023 года в России появится 256 тысяч новых мест в яслях. Как сообщил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане, на эти цели за последние четыре года было выделено более 150 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Глава государства пообещал, что власти продолжат курс на развитие социальной и образовательной инфраструктуры во всех регионах страны.

“Необходимо, чтобы родители, где бы они ни жили, могли без очередей отдать своих детей в ясли или детский сад”, - отметил Путин.

Он также пообещал, что власти продолжат работу над обеспечением детей достаточным количеством мест в школах. По словам Путина, пора окончательно отказаться от практики вторых и третьих смен.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал об успехах дошкольного образования в России. По его словам, на сегодняшний день почти все российские дети дошкольного возраста посещают ясли и детские сады.