Школьник поправил Путина в вопросе по истории во время открытого урока Фото: REUTERS

Школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил Владимира Путина в вопросе по истории.

1 сентября президент России провел открытый урок со школьниками в детском центре «Океан» во Владивостоке. Путин обсудил с ними историю и не только. В ходе разговора президент допустил ошибку - назвал Северную войну, которую вел русский царь Петр I со Швецией, Семилетней.

- Чего Петр I учинил в Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал? - Путин задал риторический вопрос.

Однако внимательный школьник заметил неточность, взял микрофон и обратился к президенту.

- Не сочтите за… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война, - деликатно ответил ученик.

Путин согласился и поблагодарил за поправку.

Ранее в ходе этой же встречи Путин призвал школьников избегать "информационного мусора". Он отметил, что сейчас в сети очень много недостоверной информации, которая подается как истина в последней инстанции.