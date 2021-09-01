Белый дом: Байден и Зеленский проведут переговоры 1 сентября 2021

Белый дом: Байден и Зеленский проведут переговоры и поговорят тет-а-тет 1 сентября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 1 сентября, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут расширенные переговоры. Встреча начнется с переговоров при участии советников глав государств, а после продолжится в формате тет-а-тет. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации американского лидера.

Как заявили в Белом доме, встреча тет-а-тет даст главам государств возможность говорить друг с другом более прямо. Уточняется, что американская сторона на этих переговорах собирается обсудить перспективы оказания Украине дополнительной помощи. В первую очередь речь идет о сфере безопасности.

Кроме того, Байден и Зеленский должны объявить о запуске двухстороннего диалога по укреплению энергетической безопасности Украины. Также будет подниматься вопрос о привлечение инвестиций в энергетическую безопасность через проведение реформ и сокращение выбросов парниковых газов. Лидеры США и Украины также намерены обсудить борьбу с влиянием проекта газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, накануне сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков предрек провал визиту Зеленского в США, отметив, что Вашингтон слишком озабочен внутренними проблемами после бегства из Афганистана.