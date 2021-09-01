Пушков предрек провал визиту Зеленского в США

Визиту Зеленского в США предрекли провал Фото: REUTERS

Визит президента Украина Владимира Зеленского в Соединенные Штаты обречен на провал, поскольку Вашингтон после ухода из Афганистана вряд ли думает о проблемах Украины, заявил сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

«По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Все дежурные слова будут сказаны, но в имиджевом плане поездка Зеленского стала жертвой «афганского синдрома» в США и выглядит как провал», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Украинский лидер выразил надежду, что встреча будет содержательной.

В ходе визита украинский делегации был власти США заявили о своей готовности содействовать процессу интеграции Киева и Евросоюза, в том числе путем модернизации и создания энергетической инфраструктуры. Кроме того, Вашингтон пообещал Зеленскому новый пакет помощи на 60 миллионов долларов, в том числе противотанковые системы Javelin.