Лицеисты не смогли решить "физтеховскую" задачу, которую задал Мишустин

Мишустин попал на урок, во время которого ученики решали задачу, посвященную анализу бизнес-проектов Фото: пресс-служба правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин в День знаний приехал в физтех-лицей имени П. О. Капицы в Московской области. Он пообщался со школьниками и даже загадал им сложную задачу.

Мишустин попал на урок, во время которого ученики решали задачу, посвященную анализу бизнес-проектов. Глава правительства предложил им вместо этого обратиться к фундаментальным знаниям. На доске он начертил задачу, согласно которой нужно было провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов.

Несмотря на то, что задача вызвала бурное обсуждение, верного решения лицеисты не нашли. Поэтому Мишустин объяснил ответ и посоветовал в будущем больше внимания уделять фундаментальным знаниям.

“Когда вы будете обладать математическими знаниями, физикой, химией, вы сможете решать любые задачи, включая бизнес”, - заявил Мишустин и пожелал детям успехов в учебе.

Как писал сайт kp.ru, ранее перед школьниками в честь Дня знаний выступил и президент страны Владимир Путин. Он призвал их остерегаться “информационного мусора” и верить только проверенным источникам.