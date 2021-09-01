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Общество1 сентября 2021 15:25

Лицеисты не смогли решить "физтеховскую" задачу, которую задал Мишустин

Премьер-министр РФ посоветовал школьникам больше внимания уделять фундаментальным наукам
Наталья СМИРНОВА
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Мишустин попал на урок, во время которого ученики решали задачу, посвященную анализу бизнес-проектов Фото: пресс-служба правительства России

Мишустин попал на урок, во время которого ученики решали задачу, посвященную анализу бизнес-проектов Фото: пресс-служба правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин в День знаний приехал в физтех-лицей имени П. О. Капицы в Московской области. Он пообщался со школьниками и даже загадал им сложную задачу.

Мишустин попал на урок, во время которого ученики решали задачу, посвященную анализу бизнес-проектов. Глава правительства предложил им вместо этого обратиться к фундаментальным знаниям. На доске он начертил задачу, согласно которой нужно было провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов.

Несмотря на то, что задача вызвала бурное обсуждение, верного решения лицеисты не нашли. Поэтому Мишустин объяснил ответ и посоветовал в будущем больше внимания уделять фундаментальным знаниям.

“Когда вы будете обладать математическими знаниями, физикой, химией, вы сможете решать любые задачи, включая бизнес”, - заявил Мишустин и пожелал детям успехов в учебе.

Как писал сайт kp.ru, ранее перед школьниками в честь Дня знаний выступил и президент страны Владимир Путин. Он призвал их остерегаться “информационного мусора” и верить только проверенным источникам.

Мишустин задал лицеистам задачу, которую они не смогли решить