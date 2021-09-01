Мишустин заявил, что у него нет времени смотреть телевизор

Премьер-министр отметил, что его работа требует постоянной вовлеченности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин признался, что не смотрит телевизор из-за большой занятости. Свое свободное время глава правительства предпочитает проводить иначе.

“Иногда хватает времени на спорт, без этого совсем будет плохо: поплавать, поиграть в хоккей, почитать книги, больше, наверное, специальную литературу. Это то, на что остается время. А вот уже на телевизор времени не остается”, - рассказал Мишустин в ходе общения с учениками и выпускниками физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

Премьер-министр отметил, что его работа требует постоянной вовлеченности. Однако он всегда находит время на книги и знаком с современными писателями. Хотя чаще всего отдает предпочтение классике.

“Недавно перечитывал Куприна "Гранатовый браслет"... Классика мне более по душе, но времени не так много, чтобы её читать”, - рассказал Мишустин.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе общения с лицеистами Мишустин загадал им задачу, решение на которую дети так и не смогли найти. Премьер-министр пожелал им в будущем уделять больше времени фундаментальным знаниям.