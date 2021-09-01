Директор школы рассказала об ученике, поправившем Путина: Молодым людям присуща определенная наглость

Президент 1 сентября провел открытый урок для школьников Фото: REUTERS

Директор школы № 35 в Воркуте Юлия Рябцева прокомментировала замечание ученика, который заметил оговорку президента России Владимира Путина на открытом уроке и поправил его.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава государства провел открытый урок в рамках марафона общества “Знание”. Путин обсудил с детьми историю и не только. В ходе разговора президент назвал Северную войну, которую вел русский царь Петр I со Швецией, Семилетней. Школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил Путина, за что глава государства его поблагодарил.

Директор школы, где учится Никанор Толстых, назвала его поступок сочетанием молодости и здоровых амбиций. Она сама, отметила Юлия Рябцева, не решилась бы поправить президента, но молодым людям присуща “определенная наглость”.

“Мальчик у нас, конечно, звездный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича. Но это мы начинаем понимать с годами”, - цитирует директора издание "Подъем".