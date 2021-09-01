Греф назвал новые выплаты пенсионерам «самой масштабной социальной акцией»

Герман Греф Фото: Тимур ХАНОВ

Единовременная выплата пенсионерам в размере десяти тысяч рублей станет вызовом для команды Сбербанка. Такое мнение высказал глава банка Герман Греф в письме сотрудникам, назвав новые выплаты «самой масштабной социальной акцией». Выдержки из обращения.

«Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача - оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением», - приводит РБК выдержки из обращения главы Сбера.

Как отметил Греф, ежедневный клиентский поток во многих отделениях банка увеличится в несколько раз, а сам процесс выплаты пенсионерам положенных десяти тысяч рублей он считает «самой масштабной социальной акцией», при этом уверен, что сотрудники банка с ней справятся.

Напомним, в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» президент России Владимир Путин заявил о необходимости разово выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей. Как писал сайт kp.ru, позже в Кремле сообщили, что эти выплаты не приведут к увеличению налогов в России, а глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что данные выплаты будут обеспечены за счет дополнительных доходов бюджета.