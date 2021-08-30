Выплата 10 тысяч рублей пенсионерам, объявленная Путиным на встрече с "Единой Россией", будет перечислена 2 сентября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей пенсионерам, которые получают пенсию на карту, будет перечислена 2 сентября текущего года. Такое заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Для граждан, кто получает пенсию на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг, и 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллионов человек», - сказала вице-премьер в ходе совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным.

Как уточнила Голикова, пенсионеры, получающие пенсии через Почту России, получат единовременные выплаты в тот же день, что и пенсию. Таких, по ее словам, будет 12,7 млн человек.

«Важно, что единовременная социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи и не повлияет на предоставление других мер поддержки», - добавила она.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, подавать заявление на единовременную выплату пенсионеры не должны, поскольку Пенсионный фонд России (ПФР) сам подготовит все нужные документы и направит средства. Позже в ПФР также уточнили, что единовременную выплату получат граждане, которые являются получателями пенсий по состоянию на 31 августа 2021 года.