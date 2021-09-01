Страны Евросоюза отказались массово принимать беженцев из Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ни одна страна Европейского союза не согласилась принимать беженцев из Афганистана в массовом порядке. Такое заявление в среду, 1 сентября, сделал глава Европарламента Давид Сассоли на форуме по стратегической безопасности в словенском городе Блед.

«Глубоко разочарованы вчерашним решением Совета ЕС по внутренним делам. Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое», - приводит его слова пресс-служба Европарламента.

По словам Сассоли, все страны Евросоюза думают только о тех афганцах, кто работал с Евросоюзом, но «ни у кого не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни всё еще находятся в опасности сегодня».

Напомним, ранее премьер-министр председательствующей в Совете стран ЕС Словении Янез Янша заявил, что между странами Европейского союза нет не только консенсуса, но даже никакого большинства в пользу приема афганских беженцев, указав на то, что решать этот вопрос должны сами члены союза. Незадолго до этого, он заявил, что ЕС не обязан помогать тем, кто покидает свою страну, а не борется за нее.