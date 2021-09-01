Новак: в России не ожидается повышение цен на бензин осенью

Новак оценил риски повышения цен на топливо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России нет никаких рисков повышения цен на бензин осенью, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что рынок будет, наоборот, восстанавливаться.

Новак сообщил, что Россия практически до нуля сократила экспорт топлива, хотя полный запрет не вводили.

- Договорились с компанией "Сургутнефтегаз", основным экспортером. Они весь объём (бензина) поставляют на внутренний рынок, - добавил вице-премьер.

По его словам, именно эти меры позволили частично скорректировать цену на бензин.

- Поэтому я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она будет ещё более нормальной , - заключил Новак.

Ранее экономисты уже говорили о том, что осенью цены на бензин в России, скорее всего, снизятся. Тем не менее, руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов считает, что после некоторого снижения цены могут вновь отыграть потерянное. Однако никаких резких скачков в 2021 года ждать не стоит.