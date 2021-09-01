Глава "Ростеха" заявил, что ни у кого в мире нет оружия для противодействия российскому "Кинжалу"

Глава госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов заявил, что ни одна армия мира на данный момент не имеет достаточно мощного оружия для противодействия российским ракетам из состава авиационного комплекса "Кинжал".

"Наши ракеты "Кинжал" - они, во-первых, высокоточные, так как попадают в цель на дальнем расстоянии. Плюс, имеют очень высокую скорость - перехватить такую ракету фактически невозможно. Сегодня противодействия нашим ракетам не существует", - заявил Чемезов в ходе марафона "Новое знание".

Авиационный комплекс “Кинжал” имеет скорость в десять раз выше скорости звука, его дальность - более двух тысяч километров. Ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия готовится поставить в Белоруссию новую авиатехнику и боевые машины - десятки самолетов, вертолетов и, возможно, С-400.