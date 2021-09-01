Зеленский: одного лишь присутствия НАТО в Черном море

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США поблагодарил НАТО за поддержку незалежной и присутствие альянса в Черноморском регионе, однако заявил, что в текущих условиях этого недостаточно.

«Видят эту поддержку люди в Украине. Это важно, потому что они чувствуют, что они не одни и что если будет продолжение эскалации со стороны Российской Федерации, то с нами будут наши партнеры», - заявил украинский лидер.

При этом Зеленский отметил, что на сегодняшний день НАТО говорит только «о присутствии» сил альянса в регионе. «Я считаю, что это правильный психологический шаг, не применяется оружие, но третьим странам демонстрируется, что альянс сотрудничает с Украиной. Поэтому, как психологический шаг, я считаю, что это неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет», - добавил глава незалежной.

Напомним, несколько дней назад украинский лидер заявил, что Киев выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море, указав на то, что военные угрозы вокруг Украины нарастают, а в особенности «критическим является уровень угрозы с севера».