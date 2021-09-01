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В мире1 сентября 2021 18:04

Новое правительство Афганистана возглавит верховный лидер Талибана* Хайбатулла Ахундзада

Источник:kp.ru
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Новое правительство Афганистана возглавит верховный лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада.

Об этом в среду, 1 сентября, сообщило местное телевидение со ссылкой на представителей движения.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 31 августа, движение «Талибан»* сформировало новое правительство Афганистана, состоящее из лидеров талибов*. Министром иностранных дел республики был назначен глава политофиса радикалов мулла Абдула Гани Барадара. Сына основателя движения Муллу Якуба Ахунда назначили руководителем Министерства обороны, а сын одного из лидеров талибов* Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани стал главой Министерства внутренних дел Афганистана.

* Запрещенная в России террористическая группировка