Новое правительство Афганистана возглавит верховный лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада.

Об этом в среду, 1 сентября, сообщило местное телевидение со ссылкой на представителей движения.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 31 августа, движение «Талибан»* сформировало новое правительство Афганистана, состоящее из лидеров талибов*. Министром иностранных дел республики был назначен глава политофиса радикалов мулла Абдула Гани Барадара. Сына основателя движения Муллу Якуба Ахунда назначили руководителем Министерства обороны, а сын одного из лидеров талибов* Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани стал главой Министерства внутренних дел Афганистана.

* Запрещенная в России террористическая группировка