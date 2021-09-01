ВОЗ внесла колумбийский штамм коронавируса в список вызывающих интерес

ВОЗ включила колумбийский штамм коронавируса мю в список представляющих интерес Фото: REUTERS

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) внесла колумбийский штамм коронавируса в список мутаций, вызывающих интерес. Его обозначили греческой буквой "мю".

Этот штамм впервые обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. Его опасность заключается в том, что у "мю" есть мутации, которые могут сделать его более устойчивым к вакцинам.

Пока случаи инфицирования этим штаммом зафиксировали в Южной Америке и Европе. На данный момент они не превышают 0,1% от общего числа заражений, пишет The Guardian.

К этой же группе вызывающих интерес относятся штаммы "эта", "йота", "каппа" и "лямбда". Еще четыре мутации ВОЗ квалифицировала как "вызывающие беспокойство" - это "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". Они считаются наиболее опасными, так как легче распространяются и вызывают более тяжелое заболевание.

Ранее в центре "Вектор" заявили, что в России нет южноафриканского штамма коронавируса. Более того, его распространение в нашей стране маловероятно из-за доминирования "дельта"-штамма.