ФБК* ликвидирован по решению суда Фото: Андрей МИРЕЙКО

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* ликвидирован по решению суда соответствующие данные приводит Федеральная налоговая служба (ФНС).

Напомним, 9 июня, суд признал ФБК*, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)* и общественное движение «Штабы Навального»** экстремистскими, приняв решение об их ликвидации, а также запрете на российской территории.

Позже, 6 августа, все они были официально включены в список запрещенных организаций. Через несколько дней Росфинмониторинг внес Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан* в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) признаны экстремистскими организациями и иноагентами

** Общественное движение «Штабы Навального», включены Министерством юстиции РФ в список иноагент