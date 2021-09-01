Росстат: средняя зарплата в России выросла до 58 782 рубля Фото: REUTERS

Рост реальных зарплат в России в июне текущего года ускорился до 4,9 процента в годовом выражении с 3,3 процента в мае. Такие данные в среду, 1 сентября, привел Росстат.

Согласно приведенным данным, средняя заработная плата в стране составила 58 782 рубля, что на 11,7 процента больше в годовом выражении. За январь - июнь текущего года реальные зарплаты выросли на 3,4 процента в годовом выражении.

Кроме того, Росстат сообщает, что безработица в стране уже ниже допандемийного уровня. В июле 2021 года она снизилась до 4,5 процента, тогда как в феврале прошлого года этот показатель был равен 4,6 процента, а в марте - 4,7 процента.

Напомним, в конце августа секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщил, что за пять месяцев текущего года заработные платы в России вернулись к докризисному уровню. Кроме того, говорилось о том, что уровень безработицы в стране достиг 4,8 процента, что меньше на 1,6 процента по сравнению с августом прошлого года. При этом в июле снижение уровня продолжилось.