Российский иммунолог ответил ученым, признавшим коронавирус не респираторным, а сосудистым заболеванием Фото: Андрей АБРАМОВ

В зарубежных и российских СМИ накануне появились публикации о выводе американских ученые о коронавирусе. Оказалось, что исследователи опровергли устоявшееся представление о природе covid-19 - коронавирус не респираторная инфекция, а сосудистое заболевание. Данные зарубежных исследователей в эфире программы "Антиковид" на радио «Комсомольская правда» прокомментировал ученый-иммунолог, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Арег Тотолян.

По словам российского эксперта, с самого начала проведения исследований говорилось, что основной клеткой-мишенью для коронавируса является эпителиальная клетка (это прежде всего клетки слизистых нашего носа).

- А на втором месте - эндотелиальные клетки. То есть, как раз те, которые выстилают внутреннюю поверхность любых сосудов, - объясняет ученый.

Тотолян полагает, что до сиз пор нет оснований утверждать, что ковид не относится к респираторным инфекциям.

- Основной способ инфицирования происходит путем проникновения вируса в организм человека - через верхние дыхательные пути (нос, носоглотка, ротовая полость). Соответственно, SARS-CoV-2 сначала попадает на эпителиальные клетки. А в случае прогрессирования заболевания, при тяжелой форме ковида поражаются уже не только они, но и эндотелиальные клетки. И только тогда мы можем наблюдать совершенно иную клиническую картину, как раз связанную с поражением сосудов. ... Но все-таки я не делал бы вывод, что это не респираторная инфекция, - заявил академик на радио "Комсомольская правда".

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Выводы зарубежных исследователей прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян (подробности)