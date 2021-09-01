Названа главная мишень коронавируса. И это не легкие

Авторы исследования полагают, что COVID-19 нужно воспринимать как сосудистое заболевание. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С первых дней эпидемии мы привыкли считать COVID-19 респираторным заболеванием. То есть таким, которое передается в основном воздушно-капельным путем и бьет в первую очередь по органам дыхания больного. Однако в последние дни зарубежные и российские СМИ запестрели заголовками: американские ученые опровергли устоявшееся представление о природе ковида. Оказалось, что на самом деле это не респираторная инфекция, а… сосудистое заболевание. Чем подтверждается такое открытие и каковы могут быть последствия переворота в восприятии COVID-19, выяснил kp.ru

КУДА ВПИВАЕТСЯ КОРОНА

Исследование с нашумевшими результатами провела команда ученых из Института Солка (The Salk Institute) и Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California San Diego). Научная работа опубликована в авторитетном медицинском журнале Circulation Research. Произошло это еще в марте нынешнего года, но в популярных СМИ широкое обсуждение началось именно сейчас.

Как поясняют авторы на официальном портале Института Солка, о воздействии коронавирусной инфекции на сосуды было известно и прежде. Однако в новом исследовании ученые впервые смогли установить, как именно SARS-CoV-2 атакует сосудистую систему на клеточном уровне. Если пояснять упрощенно, то спайк-белок, из которого состоят шипики «короны» вируса, повреждает митохондии - «энергетические станции» клеток. Такие повреждения приводят к развитию воспаления внутренней выстилки кровеносных сосудов, в том числе - к воспалению в стенках легочной артерии.

Исходя из этого, COVID-19 нужно воспринимать как не респираторное, а сосудистое заболевание, отмечает соавтор исследования профессор Ури Мэйнор. Такой подход, по его мнению, «позволяет объяснить, почему у некоторых людей случаются инсульты, а у некоторых возникают проблемы с другими частями тела. Общность между ними заключается в том, что все они имеют сосудистую основу».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА: И ВСЕ-ТАКИ ЭТО РЕСПИРАТОРНЫЙ ВИРУС

Прокомментировать данные зарубежных исследователей мы попросили ученого-иммунолога, директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, доктора медицинских наук, профессора, академика РАН Арега Тотоляна. Эксперт стал гостем программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда».

- Еще год-полтора года назад, когда только мы приступили к изучению COVID-19, с самого начала говорилось, что основная клетка-мишень коронавируса - это эпителиальная клетка (то есть прежде всего клетки слизистых нашего носа. - Авт.). А на втором месте - эндотелиальные клетки. То есть, как раз те, которые выстилают внутреннюю поверхность любых сосудов, - поясняет ученый.

Однако по-прежнему нет оснований утверждать, что ковид не относится к респираторным инфекциям, считает академик Тотолян.

- Основной способ инфицирования, то есть проникновения вируса в организм человека - через верхние дыхательные пути (нос, носоглотка, ротовая полость. - Авт.). Соответственно, SARS-CoV-2 сначала попадает на эпителиальные клетки. А в случае прогрессирования заболевания, при тяжелой форме COVID-19 поражаются уже не только они, но и эндотелиальные клетки (см. выше). И тогда мы видим совершенно иную клиническую картину, как раз связанную с поражением сосудов, нарушением свертывающей системы крови, развитием васкулитов (так называется воспаление стенок кровеносных сосудов. - Ред.). Но это уже совсем другая история. В принципе, любая инфекция в той или иной степени может быть причиной развития васкулитов в дальнейшем, спустя какое-то время. Но все-таки я не делал бы вывод, что это не респираторная инфекция.

Основной способ инфицирования COVID-19 - через верхние дыхательные пути. Фото: REUTERS

- То есть поражение внутренней выстилки наших кровеносных сосудов это не уникальное свойство нынешнего коронавируса?

- Нет, не уникальное. Хотя, безусловно, такое проявление заболевания заслуживает очень серьезного внимания. И врачи-клиницисты именно на это ориентируются, потому что тяжелые формы ковида в первую очередь связаны именно с вовлечением эндотелиальных клеток. Это уже признано и учитывается в схемах лечения.

ВМЕСТО ВЫВОДА

По данным, которые есть на сегодня, заражение коронавирусом все-таки не означает, что у человека непременно и неизбежно пострадают кровеносные сосуды. Если болезнь протекает бессимптомно, в легкой или средней форме, то вирус, скорее всего, не успеет добраться до эндотелиальных клеток. Поэтому методические рекомендации по лечению COVID-19 не предусматривают поголовного назначения препаратов-антикоагулянтов, разжижающих кровь. А вот в случае тяжелой формы ковида сосудистая система действительно серьезно страдает. Это общепризнано и учитывается при оказании медпомощи тяжелым больным.

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