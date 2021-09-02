США выделят Украине 60 миллионов долларов военной помощи Фото: REUTERS

Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) предоставит Украине помощь в размере 3 миллиардов долларов после подписания меморандума о взаимопонимании. Об этом журналистам сообщил представитель вашингтонской администрации.

- Мы используем этот визит (Зеленского в США) для углубления нашего и без того прочного экономического партнерства... американская и украинская стороны подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в размере 3 миллиардов, - сказала она.

Также в рамках нового пакета американской военной помощи Украина получит 60 миллионов долларов для оборонительных вооружений.

- Пакет будет включать в себя доппротивотанковые системы Javelin и другие оборонительные вооружения поражающего и непоражающего действия, - добавила представитель американской исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в США состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.