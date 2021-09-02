В России планируют в пять раз повысить штрафы за драки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Государственной дуре РФ готовят поправки в закон, ужесточающий наказание за правонарушение по статье 20.1, часть 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), в том числе за драку.

По словам зампреда комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции и автора инициативы Анатолия Выборного, необходимость нововведения возникла в связи с участившимися в последнее время массовыми драками с участием мигрантов. Об этом он рассказал "Известиям".

Выборный считает, что действующие в стране штрафы в размере от 500 рублей до 1 тысячи не останавливают граждан от участия в побоищах. Из-за этого парламентарий видит в повышении суммы штрафа до 5 тысяч рублей сдерживающий фактор.

Однако по мнению экспертов, наказание деньгами не поможет. Они предлагают более действенные меры - это угроза выдворения и разъяснительные беседы правоохранителей с лидерами объединений мигрантов.