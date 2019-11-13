В России хотят увеличить штрафы за хулиганство в пять раз
Новая редакция Кодекса административных правонарушений находится в проработке
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Власти планируют выпустить новую редакцию Кодекса административных правонарушений. Документ находится на стадии проработки.
Согласно ему, штрафы за хулиганство в будущем могут быть увеличены в пять раз, а некоторые положения вынесут в отдельные главы. Об этом стало известно на заседании профильной подгруппы, которое состоялось в Аналитическом центре правительства во вторник, 12 ноября, передают "Ведомости".
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ИСТОЧНИК KP.RU