В России хотят увеличить штрафы за хулиганство в пять раз

СЕГОДНЯ 08:48 2019-11-13T08:48:29+03:00

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Власти планируют выпустить новую редакцию Кодекса административных правонарушений. Документ находится на стадии проработки.

Согласно ему, штрафы за хулиганство в будущем могут быть увеличены в пять раз, а некоторые положения вынесут в отдельные главы. Об этом стало известно на заседании профильной подгруппы, которое состоялось в Аналитическом центре правительства во вторник, 12 ноября, передают "Ведомости".

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ИСТОЧНИК KP.RU