Переговоры Байдена и Зеленского завершились спустя почти два часа Фото: REUTERS

В Белом доме 1 сентября завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

- Двусторонняя встреча глав государства закончилась в 16:12 (23:12 по мск). Президент Зеленский уехал в 16:17 (23:17 по мск), - сообщили журналистам в администрации Белого дома.

Обсуждения важных вопросов лидеров длились более двух часов. Однако пресс-конференция для журналистов по итогам переговоров не была предусмотрена в программе.

Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а затем президенты продолжили встречу с глазу на глаз.

В рамках встречи Киев и Вашингтон заявили о планах продолжать свою совместную работу по привлечению России к ответственности "за проявление агрессии". В частности, стороны уверены, что РФ нарушила правило в отношении Украины не изменять границы силой.