Украина и США намерены "противодействовать российской агрессии" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев и Вашингтон намерены продолжать свою совместную работу по привлечению России к ответственности "за проявление агрессии".

В частности, стороны уверены, что РФ нарушила правило в отношении Украины не изменять границы силой. Об этом говорится в совместном заявлении США и Украины о стратегическом партнерстве, опубликованном 1 сентября на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

- Министр обороны США ... заверил, что США будут стоять рядом с нашей страной, поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность, помогать в противодействии российской агрессии. Он выразил поддержку стремления Украины к обретению членства в НАТО, - говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

Зеленский и глава американского военного ведомства также обсудили перспективы развития сотрудничества в Азово-Черноморском регионе и обеспечение свободы судоходства в международных водах.

Ранее сообщалось, что 31 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом. Их переговоры прошли 1 сентября. Однако еще до их встречи, Белый дом заявил - совместной пресс-конференции не будет.