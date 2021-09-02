В России 11 видов животных признаны вероятно исчезнувшими

На фото лошадь Пржевальского Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В России итоги проведения последней инвентаризации свидетельствуют о том, что 11 объектов животного мира считаются вероятно исчезнувшими.

В частности, речь идет в том числе о красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре, тюлене-монахе и лошади Пржевальского. Об этом сообщили в Минприроды РФ.

- Еще 11 объектов живого мира ... отнесены к категории редкости 0, то есть считаются вероятно исчезнувшими. Среди них популяция бассейна Черного моря атлантического осетра, аборигенная популяция балтийского осетра, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах, кулан, лошадь Пржевальского и другие, - говорится в статье Минприроды, цитату которой приводит "Коммерсантъ".

За последние 400 лет на территории России, по данным ведомства, исчезло 9 видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан, морская корова.