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В мире2 сентября 2021 3:16

В России 11 видов животных признаны вероятно исчезнувшими

По результатам последней инвентаризации они отнесены к категории редкости 0
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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На фото лошадь Пржевальского

На фото лошадь Пржевальского

Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В России итоги проведения последней инвентаризации свидетельствуют о том, что 11 объектов животного мира считаются вероятно исчезнувшими.

В частности, речь идет в том числе о красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре, тюлене-монахе и лошади Пржевальского. Об этом сообщили в Минприроды РФ.

- Еще 11 объектов живого мира ... отнесены к категории редкости 0, то есть считаются вероятно исчезнувшими. Среди них популяция бассейна Черного моря атлантического осетра, аборигенная популяция балтийского осетра, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах, кулан, лошадь Пржевальского и другие, - говорится в статье Минприроды, цитату которой приводит "Коммерсантъ".

За последние 400 лет на территории России, по данным ведомства, исчезло 9 видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан, морская корова.