Глава Минтруда Котяков: В России рынок труда в целом вернулся на допандемийный уровень

В России рынок труда в целом вернулся на допандемийный уровень Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что российский рынок труда в целом вернулся к показателям, которые были до пандемии коронавируса. Об этом он рассказал во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

- Буквально вчера были опубликованы новые данные Росстата. Так, по состоянию на 1 августа 2021 года рынок труда в стране вернулся в целом на допандемический уровень, - сказал журналистам глава ведомства.

Кроме этого, Котяков пояснил, что сейчас уровень безработицы в России составляет 4,5%, когда в прошлом же году этот показатель был на уровне 4,6-4,7%.

Накануне эксперты заявляли, что за первое полугодие 2021 года рынок труда в России серьезно оживился. Уже к концу декабря текущего года показатели безработицы могут вернуться на допандемийный уровень. По данным Росстата, в июне безработица составила 4,8%, в то время как в августе 2020 года поднималась до рекордных 6,4% - максимального уровня с 2012 года.