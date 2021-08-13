Эксперты рынка труда спрогнозировали возвращение безработицы в России на допандемийный уровень в 2021 году

За первое полугодие число свободных вакансий в стране выросло на 22% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За первое полугодие 2021 года рынок труда в России серьезно оживился, уже к концу декабря показатели безработицы могут вернуться на допандемийный уровень.

В Министерстве труда и социальной защиты подтверждают положительную динамику. По данным Росстата, в июне безработица составила 4,8%, в то время как в августе 2020 года поднималась до рекордных 6,4% - максимального уровня с 2012 года.

Эксперты рынка труда сходятся во мнении, что бизнес смог выжить в пандемию благодаря различным мерам господдержки - это льготные кредиты, налоговые послабления, субсидии малому и среднему бизнесу.

- Предприниматели, которые получили кредиты, смогли сохранить персонал по максимуму, что позволило избежать всплеска безработицы. Сейчас ограничительных мер остается все меньше, экономика восстанавливается. К докризисным показателям уровень занятости в России может вернуться уже к концу года, - подчеркнул в разговоре с RT заместитель директора Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Юрий Баранчик.

В пользу сокращения безработицы может сыграть увеличение числа самозанятых в стране. Этот формат все больше привлекает россиян и с 2019 года в программе зарегистрировалось более 2,5 миллионов человек.

- Пандемия подстегнула спрос на фрилансеров для решения конкретных проектов и выполнения краткосрочных задач. Бизнесу тоже выгодно сотрудничать с самозанятыми, хотя бы потому, что этот режим предполагает минимум бумаг и заметное снижение налоговых отчислений. Поэтому этот тренд сохранится в будущем, — заключила генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

Тем временем в Москве отменяются требования о переводе 30% сотрудников на удаленку и о регулярном тестировании не менее 10% персонала на коронавирус, сообщает телеканал "360".