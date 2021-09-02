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Общество2 сентября 2021 4:26

Глава Минтруда: На учете в центрах занятости стоят порядка одного миллиона россиян

В пик пандемии это значение достигало 3,7 миллиона граждан
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Глава Минтруда: На учете в центрах занятости стоят порядка одного миллиона россиян

Глава Минтруда: На учете в центрах занятости стоят порядка одного миллиона россиян

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что сейчас в России порядка одного миллиона человек состоят на учете в центрах занятости.

При этом он отметил, что пиковое значение в период ограничительных мер из-за вируса на бирже труда достигало 3,7 миллиона.

- В период пандемии covid-19 действительно наблюдался серьёзный рост тех, кто вставал на учёт в центры занятости населения. Сейчас там стоит на учете порядка миллиона человек, - рассказал руководитель ведомства он в полях Восточного экономического форума.

Министр труда и соцзащиты также добавил, что российский рынок труда в целом вернулся к показателям, которые были до пандемии коронавируса. По последним данным, уровень безработицы в стране составляет всего 4,5%, когда в прошлом же году этот показатель был на уровне 4,6-4,7%.