Через два года в России могут запретить производство одноразовых пластиковых товаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Росси через несколько лет может быть введен запрет на производство одноразовых товаров и упаковок из пластика.

Предполагается, что создание мощностей для производства альтернативных товаров займет приблизительно два года. Об этом ТАСС рассказал глава компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев.

- Мы уверены, что соответствующие мощности могут быть созданы. Около двух лет может занять этот процесс, - рассказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Накануне сообщалось, что 80% россиян готовы отказаться от использования пластиковых тарелок, вилок и стаканчиков. При этом с каждым годом этот показатель только продолжает расти. В результате опроса 44% граждан признались, что выступают категорически против использования одноразовой посуды. А еще 38% - скорее готовые отказаться от использования пластика, чем не готовы.