Попова объявила о начале прививочной кампании против гриппа в России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова объявила о начале Всероссийской прививочной кампании против гриппа. Об этом глава ведомства рассказала в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

- Сегодня уже в пятый раз на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в России, - рассказала Попова журналистам.

По состоянию на 2 сентября 2021 года ситуация по заболеваемости гриппом в стране оценивается как стабильная, однако в регионах уже регистрируются случаи заражения вирусом гриппа группы А H3N2.

Ранее сайт kp.ru писал, что первые поставки вакцины от гриппа в регионы страны должны были начаться 8 августа. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, основная задача - защитить профилактически население страны от вируса гриппа. Также в РФ продолжается кампания по вакцинации граждан от коронавируса.