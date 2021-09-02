ФАС планирует наказывать производителей за «двойное качество» товаров Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) планируют наказывать производителей за «двойное качество».

В 2022 году в ведомстве намерены внести поправки в закон о конкуренции, в которых будет обозначена новая форма недобросовестного соперничества. Речь идет о товарах, которые продаются в России и за рубежом под одним и тем же брендом, но различаются качеством.

Участие в разработке документа планируют принять Минэкономразвития, Минпромторг и Роспотребнадзор.

В ФАС не исключают, что на продукции, которая имеет другой состав для заграничного покупателя, будет делаться специальная пометка. Тогда российский потребитель будет видеть, что этот товар изготовили специально для продажи на территории РФ.

В первую очередь нововведение может коснуться пищевой продукции и бытовой химия.

В ведомстве пояснили "Известиям", что часто покупатель делает выбор в пользу товара с репутацией глобального бренда. Но если качество товаров в российских магазинах не соответствует европейским, то конкурентное преимущество необоснованно.

Порой в товаре могут быть ограничены некоторые возможности использования, изменен вкус за счет замены ингредиентов и другие поправки на российского потребителя.

А вот крупнейшие производители товара высказывают опасение по поводу данных планов антимонопольщиков. Семь крупнейших ассоциаций, которые объединяют производителей в России, уже обратились к вице-премьеру правительства Алексею Оверчуку.

В своем письме они отмечают, что если на товаре появится надпись «Сделано для России», то это будет восприниматься покупателем предвзято.