Ростуризм запустит зимний этап туристического кешбека с января по апрель 2022 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Ростуризм намерен до конца года запустить зимние продажи в рамках программы туристического кешбэка, сообщила журналистам на Восточном экономическом форуме руководитель ведомства Зарина Догузова.

Окно продаж зимнего этапа программы будет действовать 15 января по 30 апреля 2022 года, пояснила она.

Как писал сайт kp.ru, ранее Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кэшбэка на две недели. Продажи должны были завершиться 31 августа 2021, но из выделенных правительством России на реализацию программы в 2021 году 6,7 миллиардов рублей осталось 400 миллионов, которые решено было также освоить.

Исходя из текущего спроса, в путешествие по России осенью смогут отправиться еще приблизительно 100 тысяч туристов. В результате отрасль получит более 2 миллиардов рублей дополнительного дохода.