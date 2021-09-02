Кремль не согласен с заявлениями об угрозе «Северного потока – 2» энергобезопасности Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль не согласен с заявлениями Соединенных Штатов и Украины о том, что газопровод «Северный поток – 2» представляет угрозу энергетической безопасности Европы.

«Это исключительно коммерческий проект, который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу. Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом», – сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Официальный представитель Кремля напомнил, что проект «Северный поток – 2» близок к завершению. По словам Пескова, в Москве надеются, что газопровод «сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы».

Как писал сайт kp.ru, во время встречи в Вашингтоне президенты Джо Байден и Владимира Зеленский сделали двустороннее заявление относительно «Северного потока – 2». В нем говорится, что США и Украина по-прежнему продолжают выступают против газопровода, рассматривая его как угрозу для европейской энергетической безопасности.