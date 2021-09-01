США и Украина считают газопровод "Северный поток - 2" угрозой европейской энергобезопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и Украина по-прежнему продолжает выступают против газопровода "Северный поток - 2", рассматривая его как угрозу для европейской энергобезопасности. Об этом говорится в двухстороннем совместном заявлении по стратегическому партнерству двух стран.

- Украина и США выступают против "СП - 2". Мы расцениваем данным проект как угрозу для европейской энергетической безопасности, - говорится в документе, который опубликовал офис Зеленского.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что вступление Украины в НАТО должно стать гарантией безопасности после запуска газопровода "Северный поток - 2".

1 сентября американский лидер Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что США и Украина разделяют общие ценности. Также он отметил, что партнёрство между двумя странами стало очень крепким за последние 30 лет. В частности он отметил приверженность Вашингтона суверенитету Украины на фоне исходящей от России "угрозы".