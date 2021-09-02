Песков заявил о невозможности полностью купировать рост цен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ростом цен в России. Эту тему он затрону на Восточном экономическом форуме, который проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

По словам представителя Кремля, полностью купировать рост цен нельзя, но предпринимаемые правительством меры позволяют сохранить макроэкономическую стабильность.

"Тему инфляции президент держит на постоянном контроле, личном контроле. Это тема, которую он обсуждает с руководством правительства на регулярной основе", - подчеркнул Песков.

Стоит напомнить, что 2021 год был непростым для россиян в плане роста цен. Как ранее писал сайт kp.ru, годовая инфляция в России в июне достигла 6,5% и побила рекорд, который держался с 2016 года. За год цены на продукты поднялись на 7,9%, на непродовольственные товары - на 7,04%, услуги прибавили 3,95%.