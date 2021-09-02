Путин и Байден не планируют контактов в связи с годовщиной теракта 11 сентября

Ранним утром 11 сентября 2001 года два самолета врезались в Северную и Южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке Фото: EAST NEWS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует контактов со своим американским коллегой Джо Байденом по случаю предстоящей годовщины терактов 11 сентября.

Ранним утром 11 сентября 2001 года два самолета врезались в Северную и Южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке - так называемые “Башни-близнецы”. Чуть позже еще один самолет врезался в здание Пентагона, а другой упал в полях штата Пенсильвания. В результате теракта погибли почти три тысячи человек. Ответственность взяла на себя “Аль-Каида” (запрещенная в России террористическая организация).

Как отметил Песков на Восточном экономическом форуме, который проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, контактов между президентами США и России на тему годовщины трагедии не предвидится.

Пресс-секретарь президента, однако, напомнил, что в 2001 году Владимир Путин был среди первых мировых лидеров, которые выразили соболезнования тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему.

Как ранее писал сайт kp.ru, почти 20 лет потратили власти Нью-Йорка на восстановление небольшой греческой православной церкви, которая находилась поблизости от печально известного Всемирного торгового центра (ВТЦ) и была практически полностью разрушена при падении Южной башни. Вскоре в храме пройдет поминальная служба в память о трагедии 11 сентября 2001 года.