Просветительский марафон «Новое Знание» за первый день набрал более 22 млн просмотров

Первого сентября просветительский марафон открыл президент России Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС.

Просветительский марафон «Новое Знание», организованный обществом «Знание», за первый день трансляции на YouTube набрал более 22 миллионов просмотров. Марафон проходит с 1 по 3 сентября в формате открытых уроков, лекций и семинаров. Эксперты, приглашенные обществом «Знание», - известные российские и зарубежные политики, ученые, экономисты, спортсмены, музыканты, выдающиеся деятели культуры и искусства. Они знакомят зрителей с достижениями и новыми знаниями в своих профессиональных областях.

Первого сентября просветительский марафон открыл президент России Владимир Путин. Глава государства встретился со школьниками во Владивостоке на площадке Всероссийского детского центра «Океан». Президент поздравил детей с началом учебного года и ответил на их вопросы. Владимир Путин поднял вопрос качества информации в Интернете и посоветовал ребятам доверять только проверенным источникам, например, экспертам общества «Знание».

- Общество «Знание», его работа как раз связана с тем, что оно обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний, и им, безусловно, можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь, - отметил российский лидер.

В первый день марафона «Новое Знание» на нем выступили 48 спикеров. Были организованы прямые включения из шести российских городов. В рамках марафона 1 сентября был запущен просветительский челлендж «Поделись своим знанием». В нем приняли участие известные ученые, министры, губернаторы, предприниматели, сотрудники компаний и общественных организаций. Участники челленджа провели 500 открытых уроков в школах по всей России, их выступления посмотрели более миллиона учеников. За первый день трансляция марафона собрала более 280 тысяч лайков и репостов в соцсетях.

Один из экспертов марафона – главный врач клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко ответил на вопросы о коронавирусе и рассказал о достижениях современной медицины. Мэр Москвы Сергей Собянин прочитал лекцию о том, как проходит цифровизация российской столицы: сегодня 90% городских услуг жители города могут получить через Интернет. Мэр столицы также привел в пример Московскую электронную школу, в которой традиционное обучение сочетается с новыми технологиями.

Помощник президента РФ Владимир Мединский напомнил учащимся о важности сохранения исторической памяти. А председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов выбрал темой своего выступления инвестиции в экономику российских городов. Глава Минкульта России Ольга Любимова рассказала о о том, как современные технологии помогают знакомиться с сокровищами культуры и искусства.

- В условиях пандемии «цифра» — единственный шанс для нас сохраниться и развиваться, - считает Ольга Любимова.

В первый день марафона к нему присоединились и известные спортсмены - победители Олимпийских игр в Токио гимнасты Артур Далалоян и Никита Нагорный, а также главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.