Мишустин не исключил новой промышленной революции в ближайшие 10-20 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин не исключил возможности того, что страну ждет новая промышленная революция. Произойдет она, по мнению главы правительства, в ближайшие 10-20 лет.

Такой позицией спикер поделился с участниками просветительского марафона “Новое знание”. Мишустин отметил, что сегодня Россия находится как раз у истоков новой, пятой промышленной революции.

“Это новые формы общения. Кто-то это называет трансформацией. Конечно, необходимо понимать, что мы стоим на пороге промышленной революции. Надо быть готовыми к тому, что нам придется жить в эпоху перемен”, - предупредил премьер-министр.

Как ранее писал сайт kp.ru, Мишустин по итогам рабочей поездки в Тверскую область поручил запустить подготовку плана по развитию российского программного обеспечения.