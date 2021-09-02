Песков напомнил, что Путин не ведет аккаунты в социальных сетях

При этом Кремль, правительство и отдельные министерства расширяют свое присутствие в социальных сетях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что у Владимира Путина нет аккаунта в социальных сетях. Об этом представитель Кремля рассказал, выступая в четверг на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

По словам Пескова, Путин слишком занят, чтобы заниматься ведением социальных сетей самостоятельно. Но перепоручать кому-то эту работу также не согласен.

“Вы знаете, что у самого Путина нет социальных сетей. Он сам отвечал на этот вопрос, что у него просто нет времени вести социальные сети, он не хочет, чтобы кто-то это делал за него, он считает это неправильным”, - рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента при этом отметил, что Кремль, правительство и отдельные министерства расширяют свое присутствие в социальных сетях и будут совершенствовать эту часть работы.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее о дефиците свободного времени рассказывал премьер-министр Михаил Мишустин. Он признался, что в свободные часы читает книги или занимается спортом, но уже давно не смотрит телевизор.