Путин рассказал, что в 2024 году по Севморпути пройдет до 80 миллионов тонн грузов

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

В 2024 году по Северному морскому пути (СМП) планируется перевезти 80 миллионов тонн грузов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства днем 2 сентября выступил перед курсантами при посещении Дальневосточного морского тренажерного центра Морского государственного университета имени адмирала Невельского. Им он рассказал о будущем Северного морского пути - судоходного маршрута, который проходит вдоль берегов России по морям Северного ледовитого океана. СМП почти вдвое короче других морских путей из Европы на Дальний Восток. В 1991 году Северный морской путь был открыт для международного судоходства.

“В 1986, что ли, году Советский Союз осуществил самый большой объем перевозок по Северному морскому пути. Это было то ли 6,3 миллиона тонн, то ли 7,3 миллиона тонн. А в прошлом году знаете сколько? 33 миллиона тонн. А в 2024 году планируется 80 миллионов тонн”, - отметил Путин.

Сайт kp.ru ранее писал, что глава Росатома Алексей Лихачев представил проект на базе СМП. Он предлагает развивать большой транспортный логистический контейнерный водный коридор, что выгодно для экономики как России, так и мира.